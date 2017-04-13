В.Лутковська: "безвіз" із ЄС залежить від дотримання прав людини в Україні

“Перед тим, як прийняти таке доленосне для України рішення, ЄС визначив підстави для припинення безвізового режиму з будь-якою країною, яка такий режим отримала. І одна з найголовніших підстав — це порушення прав людини", — наголосила В.Лутковська.

За її словами, європейські інституції регулярно цікавляться реалізацією в Україні Національної стратегії у сфері прав людини.



“За останні півроку не було жодної делегації з європейських інституцій, яка б не ставила мені питання стосовно виконання Нацстратегії з прав людини. І я не знаю, хто візьме на себе відповідальність і спробує сказати неправду європейським інституціям про те, що Нацстратегія виконується добре”, — зазначила омбудсмен.

Вона наголосила на важливості виконання Нацстратегії і Плану дій з її реалізації.

“Коли ми говоримо про Нацстратегію, то йдеться про майбутнє всіх українців — і в тій частині, наскільки дотримуються їхні права в країні, і в частині того, наскільки вони взагалі мають європейське майбутнє, оскільки без дотримання прав людини європейського майбутнього в України не буде”, — переконана В.Лутковська.

Однією з причин неефективного виконання Плану дій з реалізації Нацстратегії, на її думку, є відсутність розуміння важливості цієї стратегії з боку органів влади.

Як приклад В.Лутковська навела ситуацію з Міністерством внутрішніх справ, яке на виконання Плану мало розробити інструкцію щодо дій правоохоронців під час проведення мирних зібрань, проте з цим зволікає. Таким чином, за словами омбудсмена, в Україні склалась абсолютно різна практика діяльності правоохоронних органів під час проведення зібрань, що призводить до значної кількості порушень прав людини.

“Це є ознакою того, що на сьогоднішній день немає бажання дійсно подумати про європейське майбутнє нашої держави”, — зазначила В.Лутковська.

Нагадаємо, комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу буде голосувати за надання громадянам України права на безвізові поїздки до країн ЄС 26 квітня.

6 квітня Європарламент підтримав надання безвізового режиму Україні.