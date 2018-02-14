В лондонском аэропорту "Хитроу" сообщили о "серьезной аварии"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Экипажи службы по чрезвычайным ситуациям направились в лондонский аэропорт "Хитроу" после сообщения о "серьезной аварии с участием двух транспортных средств на аэродроме", передает УНН со ссылкой на издание The Sun.
В "Хитроу" подтвердили, что команды службы спасения "999" все еще находятся на месте инцидента, который произошел в среду около 8 утра возле терминала 5.
"Мы имеем дело с серьезной аварией с участием двух транспортных средств на аэродроме. Мы тесно сотрудничаем с аварийными службами, и будем обновлять информацию. Аэродром остается открытым, и мы будем работать, чтобы свести к минимуму нарушение путешествий наших пассажиров", - сообщил пресс-секретарь аэропорта.
Как сообщает издание, в инциденте были задействованы два работника аэропорта, а службы скорой помощи все еще работают на месте происшествия.
Пассажиры рассказали, что их заставили ждать на борту самолетов более часа, а несколько гейтов вокруг были перекрыты.
Некоторых пассажиров, которые сели в самолеты, было возвращено в здание терминала.
Как сообщал УНН, 13 февраля, британская полиция получила вызов о подозрительном пакете, который был доставлен в офис в Вестминстерском дворце.