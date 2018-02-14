В лондонському аеропорту "Хітроу" повідомили про "серйозну аварію"

У “Хітроу” підтвердили, що команди служби порятунку “999” все ще перебувають на місці інциденту, який стався у середу близько 8 ранку біля терміналу 5.

“Ми маємо справу з серйозною аварією за участю двох транспортних засобів на аеродромі. Ми тісно співпрацюємо з аварійними службами, і будемо оновлювати інформацію. Аеродром залишається відкритим, і ми будемо працювати, щоб звести до мінімуму порушення подорожей наших пасажирів”, — повідомив прес-секретар аеропорту.

Як повідомляє видання, в інциденті були задіяні два працівники аеропорту, а служби швидкої допомоги все ще працюють на місці події.

Пасажири розповіли виданню, що їх змусили чекати на борту літаків більше години, а кілька гейтів навколо були перекриті.

Деяких пасажирів, що сіли в літаки, було повернуто до будівлі терміналу.

Як повідомляв УНН, 13 лютого, британська поліція отримала виклик про підозрілий пакет, який був доставлений до офісу у Вестмінстерському палаці.