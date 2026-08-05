В Лондоне женщина с ножницами ранила четверых мужчин, её задержали
Киев • УНН
47-летнюю женщину задержали после нападения с ножницами в Лондоне, в результате которого пострадали четверо мужчин. Полиция считает, что инцидент может быть связан с психическим здоровьем.
В Лондоне женщина с ножницами ранила нескольких человек. Ее задержали, полиция считает, что инцидент был "связан с психическим здоровьем", передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По данным полиции Лондона, подозреваемая — 47-летняя женщина. Ее задержали после нападения в Ковент-Гардене.
Представитель полиции сообщил, что около 12:27 поступило сообщение о ножевом ранении на улице Энделл.
Четверо мужчин — в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет — были обнаружены с ножевыми ранениями и осмотрены на месте происшествия.
Женщина была арестована по подозрению в хранении холодного оружия и нападении.
Добавим
Позже отделение полиции района Камден предоставило дополнительную информацию, заявив, что, хотя расследование находится на ранней стадии, полиция считает, что инцидент был связан с психическим здоровьем.
"Сотрудники изъяли ножницы на месте происшествия", — добавили они.