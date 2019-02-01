В Ливане сформировали новый кабинет министров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Ливане сформировали новый кабинет министров. Его возглавил премьер-министр Саад Харири. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Секретарь канцелярии премьер-министра Ливана Фуад Флейфиль огласил 31 января три административных указа президента страны Мишеля Ауна: о роспуске временного кабинета министров под руководством Саада Харири, о его назначении новым премьер-министром и о формировании нового правительства.
В состав кабинета министров входят 29 министров от всех ведущих политических партий.
Как сообщал УНН, шиитская группировка "Хезболла" призывала Ливан выступить с инициативой о возвращении Сирии в ряды Лиги арабских государств.