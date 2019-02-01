В Лівані сформували новий кабінет міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Лівані сформували новий кабінет міністрів. Його очолив прем'єр-міністр Саад Харірі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
Секретар канцелярії прем'єр-міністра Лівану Фуад Флейфіль оголосив 31 січня три адміністративних укази президента країни Мішеля Ауна: про розпуск тимчасового кабінету міністрів під керівництвом Саада Харірі, про його призначення новим прем'єр-міністром і про формування нового уряду.
До складу кабінету міністрів входять 29 міністрів від всіх провідних політичних партій.
Як повідомляв УНН, шиїтське угрупування "Хезболла" закликало Ліван виступити з ініціативою про повернення Сирії в ряди Ліги арабських держав.