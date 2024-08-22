В Литве говорят о сокращении российских войск в калининградской области на фоне операции ВСУ на курщине

Благодаря успешному наступлению ВСУ в курской области в Калининграде наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск, заявил командующий Литовской армии Раймундас Вайкшнорас. Однако, по его словам, расслабляться нельзя, поскольку кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.

Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из калининграда было переброшено много техники и техники (...) и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере сухопутных войск - сказал Раймундас Вайкшнорас.

"Но не будем обманывать себя, так называемая система A2/AD, прикрывающая с воздуха, у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за тем, что там происходит", - подчеркнул он.

Командующий армией подчеркнул, что пока украинцы борются за свободу Запада в целом, Литва должна использовать это время для своего укрепления.

"Пока украинцы борются за нашу свободу, чтобы мы, жители запада, могли жить хорошо, мы должны использовать это время для укрепления наших сил и максимально поддержать украинцев, чтобы они смогли победить россиян не только в Украине, но и в россии, что и происходит прямо сейчас", - подчеркнул он.



Напомним

В феврале посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что в случае агрессии рф против Альянса силы НАТО ликвидируют российский калининград.