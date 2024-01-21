В Ленинградской области РФ объявили режим повышенной готовности в Ленинградской области РФ
Ленинградская область в России была приведена в состояние повышенной готовности после ночной атаки беспилотников на терминал в Усть-Луге. Как сообщается, власти пообещали "уничтожить беспилотники в случае их обнаружения".
Удар по рынку в Донецке: в ВСУ сделали заявление
Вооруженные силы Украины отрицают свою причастность к обстрелу рынка в Донецке, обвиняя в этом российские войска. По данным местных оккупационных властей, в результате обстрела погибло 27 человек и 25 получили ранения.
Monobank снова под атакой хакеров и подвергается DDoS-атаке
Monobank подвергся масштабной DDoS-атаке вечером 21 января, что подтвердил соучредитель компании Олег Гороховский. Сообщается, что новая волна кибератаки началась в 22:46.
В пригороде Берлина упал астероид в пригороде Берлина
Астероид, первоначально названный Sar2736, а теперь зарегистрированный как 2024 BX1, был замечен над Берлином 21 января, прежде чем упал к западу от города. Никаких повреждений не было зафиксировано, и местные жители сейчас ищут обломки астероида.
Рон ДеСантис вышел из президентской гонки и поддержал Трампа
Губернатор штата Флорида, республиканец Рон ДеСантис снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в США, выразив поддержку экс-президенту Трампу. Сейчас продолжается борьба за номинацию от республиканцев между Трампом и Никки Хейли.
На ВОТ Запорожья оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных - сопротивление
Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области якобы заставляют бюджетников сдавать кровь для российских военных на фоне больших потерь, нарушая международное гуманитарное право.
Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию в Украине. Ссылаясь на непрерывное насилие в конфликте, Зеленский подчеркнул важность международного сотрудничества и правоохранительной деятельности против "военных преступников".
Генштаб Беларуси: нападение на наших союзников будем расценивать как агрессию против нас
В новой военной доктрине Беларуси говорится о том, что любое нападение на ее союзников будет рассматриваться как агрессия против самой Беларуси, сообщил Артем Буторин из Генерального штаба Вооруженных сил. Доктрина очерчивает реакцию страны на потенциальные военные угрозы, включая возможное применение тактического ядерного оружия.
Удар по рынку в Донецке: количество погибших возросло до 27
По словам Дениса Пушилина, главаря так называемой "Донецкой народной республики", в результате атаки на рынок во временно оккупированном Донецке погибли 27 человек и 25 получили ранения. Как сообщается, атака была осуществлена с помощью беспилотников, нацеленных на оживленные районы.
ПАСЕ на зимней сессии обсудит резолюцию о положении детей в Украине - нардеп
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет дебаты о положении детей в Украине, по результатам которых планирует принять резолюцию. Дискуссия будет сосредоточена на вопросах возвращения детей, вывезенных россией и наказания государства-агрессора.