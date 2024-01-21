В Ленинградской области РФ объявили режим повышенной готовности в Ленинградской области РФ

В Ленинградской области РФ в воскресенье, 21 января, объявили режим повышенной готовности. Это произошло после ночной атаки дронов на терминал Усть-Луга. Об этом заявило российское информагентство РИА Новости, передает УНН.

Детали

Режим повышенной готовности объявлен на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области.

Сообщается, что власти пообещали "уничтожить беспилотники, если те будут обнаружены".

Напомним,

В ночь на воскресенье украинские ударные беспилотники провели серию успешных атак на территории России. Речь идет о морском терминале в российском Усть-Луге Ленинградской области, где перерабатывают топливо, которое поставляется и для войск РФ.

Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник