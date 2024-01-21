У Ленінградській області РФ оголосили режим підвищеної готовності

У Ленінградській області РФ в неділю, 21 січня, оголосили режим підвищеної готовності. Це сталося після нічної атаки дронів на термінал Усть-Луга. Про це заявило російське інформагентство РИА Новости, передає УНН.

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Режим підвищеної готовності оголошено на об'єктах критичної інфраструктури в Ленінградській області.

Повідомляється, що влада пообіцяла "знищити безпілотники, якщо ті будуть виявлені".

Нагадаємо

У ніч на неділю українські ударні безпілотники провели серію успішних атак на території Росії. Йдеться про морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області, де переробляють паливо, яке постачається і для військ РФ.

Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі спецоперація СБУ – джерело