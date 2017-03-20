В,Лапа рассказал об угрожающей динамике распространения АЧС в стране

"В общем, если смотреть на динамику распространения африканской чумы свиней в Украине, то она действительно является угрожающей. В 2012 году был один случай, в 2014 году - 16, в 2015 - 40, в 2016 - 91 случай и за 2,5 месяца 2017 года - 55 случаев. Последнии два случая были выявлены в дикой фауне. И мы, скорее, воспринимаем это положительно, потому что без выявления больных кабанов в дикой фауне трудно будет исключить попадание этого вируса в домашних свиней. Но понятно, что ситуация, которая сложилась - ее трудно назвать оптимистичной ", - сказал он.

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По словам В.Лапы, в 2016 году в очагах вспышек болезни было изъято около 52 тыс. голов свиней.

"В 2017 году - около 3 тыс. голов. И соответствующие процессы продолжаются. То есть, в ходе ликвидации африканской чумы свиней речь не идет о том, что все это поголовье больно, но действующая инструкция предусматривает, что в трех километровой зоне свиньи должны изыматься, как больные так и с целью обеспечения безопасности дальнейшего распространения болезни ", - добавил он.

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Председатель Госпродпотребслужбы отметил, что в целях борьбы с африканской чумой свиней, происходит повышение финансирования противоэпизоотическая мероприятий.

"Если в прошлом году на эти цели было выделено 56 млн грн, то в этом году финансирование соответствующей программы - 113 млн грн. Это значительно меньше потребности, но значительно больше, чем в прошлом году ... Это дало возможность запланировать закупку диагностиков по африканской чуме свиней. Диагностики нам серьезно помогут. К сожалению, вакцины против АЧС человечество еще не изобрело ", - рассказал В.Лапа.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не имеет четкого плана действий по преодолению АЧС.

Также политики сообщил, что специалисты обвиняют Госпродпотребслужбу в том, что она отмежевалась от науки и не предоставляет разрешения ученым на выезд к ячейкам вспышек АЧС.

Как известно, аграрный комитета ВРУ обратился к Президенту через угрожающие масштабы АЧС .