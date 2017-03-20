В.Лапа розповів про загрозливу динаміку поширення АЧС в країні

“Загалом, якщо дивитися на динаміку поширення африканської чуми свиней в Україні, то вона є дійсно загрозливою. У 2012 році був один випадок, у 2014 році — 16, у 2015 — 40, в 2016 — 91 випадок і за 2,5 місяці 2017 року — 55 випадків. Останні два випадки були виявленні у дикій фауні. І ми, скоріше, сприймаємо це позитивно, тому що без виявлення хворих кабанів у дикій фауні важко буде унеможливити потрапляння цього вірусу до свійських свиней. Але зрозуміло, що ситуація, яка склалася — її важко назвати оптимістичною”, — сказав він.

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За словами В.Лапи, у 2016 році в осередках спалахів хвороби було вилучено близько 52 тис. голів свиней.

“У 2017 році — близько 3 тис. голів. І відповідні процеси продовжуються. Тобто, в ході ліквідації африканської чуми свиней мова не йде про те, що все це поголів’я хворе, але чинна інструкція передбачає, що в трьох кілометровій зоні свині повинні вилучатися, як хворі так і з метою убезпечення подальшого поширення хвороби”, — додав він.

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Голова Держпродспоживслужби зауважив, що з метою боротьби з африканською чумою свиней, відбувається підвищення фінансування протиепізодичних заходів.

“Якщо в минулому році на ці потреби було виділено 56 млн грн, то в цьому році фінансування відповідної програми — 113 млн грн. Це значно менше за потребу, але значно більше, ніж у минулому році... Це дало можливість запланувати закупівлю діагностиків по африканській чумі свиней. Діагностики нам серйозно допоможуть. На жаль, вакцини проти АЧС людство ще не винайшло”, — розповів В.Лапа.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба не має чіткого плану дій щодо подолання АЧС.

Також політики повідомив, що фахівці звинувачують Держпродспоживслужбу у тому, що вона відмежувалася від науки і не надає дозволи науковцям на виїзд до осередків спалахів АЧС.

Як відомо, аграрний комітету ВРУ звернувся до Президента через загрозливі масштаби АЧС.