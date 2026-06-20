В Кропивницком из-за атаки дронов поврежден жилой дом, возник пожар
Киев • УНН
В результате вражеской дроновой атаки на Кропивницкий поврежден жилой дом. На месте происшествия вспыхнул пожар, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В результате вражеской дроновой атаки на Кропивницкий зафиксированы повреждения жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Кропивницкого городского совета.
Подробности
Отмечается, что на месте происшествия вспыхнул пожар.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину - ничего не публикуйте в соцсетях
Напомним
В апреле в Кировоградской области россия атаковала объект инфраструктуры, произошел пожар.
Кропивницкий с утра под массированной атакой рф ракетами и дронами - ЦПД06.02.26, 09:29 • 5068 просмотров