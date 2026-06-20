В Кропивницком из-за атаки дронов поврежден жилой дом, возник пожар

В результате вражеской дроновой атаки на Кропивницкий зафиксированы повреждения жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Кропивницкого городского совета.

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Отмечается, что на месте происшествия вспыхнул пожар.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину - ничего не публикуйте в соцсетях - говорится в сообщении.

Напомним

В апреле в Кировоградской области россия атаковала объект инфраструктуры, произошел пожар.

Кропивницкий с утра под массированной атакой рф ракетами и дронами - ЦПД