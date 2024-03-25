В Кривом Роге отменили аварийные графики отключений света - Вилкул

В Кривом Роге Днепропетровской области введенные накануне аварийные графики отключений электроэнергии ночью были отменены. Об этом сообщил в понедельник глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

Аварийные графики отключений, введенные вчера днем энергетиками, ночью были отменены. Но ситуация непростая, ликвидация последствий вражеских ударов продолжается. Поэтому на всякий случай держите заряженными гаджеты и павербанки - сообщил Вилкул в соцсетях.

Детали

Что касается ситуации в Кривом Роге в целом, то, по его словам, все службы города, больницы, социальные учреждения - работают.

Напомним

24 марта в Кривом Роге из-за вражеских ударов ввели экстренные отключения света.