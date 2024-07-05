Министр внутренних дел Игорь Клименко посетил Днепр, где анонсировал открытие лицея МВД в Кривом Роге, пишет УНН.

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"Днепр. Во время рабочей поездки вместе с председателем ОВА Сергеем Лысаком провели совещание с руководителями органов и подразделений системы МВД, местными властями и педагогами", - написал Клименко в Telegram.

Министр сообщил, что заслушал доклады о ситуации с безопасностью в регионе, главное - в прифронтовых громадах, которые ежедневно страдают от обстрелов. "Все службы на месте, рядом с людьми", - подчеркнул глава МВД.

"Отдельное внимание лицеям безопасности направления и национально-патриотического воспитания МВД. В лицее Днепра уже завершаются ремонтные работы. С нового учебного года заведение будет готово принять 100 лицеистов", - добавил он.

С начала приема заявок на поступление, по его словам, получили и немало отзывов и пожеланий.

Учитывая самый популярный запрос, принято решение об открытии 5-го лицея МВД - в Кривом Роге. Ориентируемся на первый прием 50 детей, учебный год здесь начнется 15 октября - отметил Клименко.

Он поблагодарил местные власти за поддержку и понимание важности инициативы МВД.

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