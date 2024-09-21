В Кривом Роге объявили траур по жертвам атаки рф
Киев • УНН
В Кривом Роге 23 сентября объявлен день траура по погибшим в результате ракетной атаки. В результате удара погибли две женщины и 12-летний мальчик, еще три человека травмированы.
В Кривом Роге 23 сентября объявлен день траура по погибшим от ракетного удара российских войск, сообщил в субботу глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.
В понедельник, 23 сентября, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки врага. Вечная память погибшим, соболезнования родным и близким
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По данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 21 сентября враг совершил ракетную атаку на Кривой Рог. Погибли две женщины и 12-летний мальчик. Травмированы еще три человека, среди них 17-летний парень. Повреждения получили частные дома, школа, авто.
У Кривому Розі від ракетного удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки21 сентября 2024, 04:34 • 18431 просмотр