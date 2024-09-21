В Кривом Роге объявили траур по жертвам атаки рф

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Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
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Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

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Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
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Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

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АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  126455 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

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Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  118772 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  146764 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  115811 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

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19 сентября 2024, 12:09  •  220902 просмотра

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19 сентября 2024, 10:36  •  155151 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге объявили траур по жертвам атаки рф

В Кривом Роге объявили траур по жертвам атаки рф

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 11:16  •  5083 просмотра

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В Кривом Роге 23 сентября объявлен день траура по погибшим в результате ракетной атаки. В результате удара погибли две женщины и 12-летний мальчик, еще три человека травмированы.

В Кривом Роге 23 сентября объявлен день траура по погибшим от ракетного удара российских войск, сообщил в субботу глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

В понедельник, 23 сентября, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки врага. Вечная память погибшим, соболезнования родным и близким

- написал Вилкул в Telegram.

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 21 сентября враг совершил ракетную атаку на Кривой Рог. Погибли две женщины и 12-летний мальчик. Травмированы еще три человека, среди них 17-летний парень. Повреждения получили частные дома, школа, авто.

У Кривому Розі від ракетного удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки21 сентября 2024, 04:34 • 18431 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
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