В Кривом Роге объявили траур по жертвам атаки рф

В Кривом Роге 23 сентября объявлен день траура по погибшим от ракетного удара российских войск, сообщил в субботу глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

В понедельник, 23 сентября, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки врага. Вечная память погибшим, соболезнования родным и близким - написал Вилкул в Telegram.

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По данным Офиса Генпрокурора, в ночь на 21 сентября враг совершил ракетную атаку на Кривой Рог. Погибли две женщины и 12-летний мальчик. Травмированы еще три человека, среди них 17-летний парень. Повреждения получили частные дома, школа, авто.

У Кривому Розі від ракетного удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки