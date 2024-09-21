У Кривому Розі оголосили жалобу за жертвами атаки рф
Київ • УНН
У Кривому Розі 23 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки. Внаслідок удару загинули дві жінки та 12-річний хлопчик, ще троє людей травмовано.
У Кривому Розі 23 вересня оголошено день жалоби за загиблими від ракетного удару російських військ, повідомив у суботу голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.
У понеділок, 23 вересня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки ворога. Вічна пам'ять загиблим, співчуття рідним та близьким
Доповнення
За даними Офісу Генпрокурора, у ніч на 21 вересня ворог здійснив ракетну атаку на Кривий Ріг. Загинули дві жінки та 12-річний хлопчик. Травмовано ще троє людей, серед них 17-річний хлопець. Пошкоджень зазнали приватні будинки, школа, авто.
У Кривому Розі від ракетного удару загинули 12-річний хлопчик і дві жінки21.09.24, 07:34 • 41528 переглядiв