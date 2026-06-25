В Крыму углубляется топливный и логистический кризис из-за ударов по российской нефтепереработке - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила материалы, свидетельствующие о ежедневном углублении топливного, логистического и управленческого кризиса во временно оккупированном Крыму. По его словам, аналогичные проблемы фиксируются и в других регионах РФ. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам президента, Служба внешней разведки Украины получила внутренние документы российской оккупационной администрации, которые подтверждают невозможность преодолеть последствия украинских ударов по топливной инфраструктуре.

"Важные достижения нашей разведки по ситуации в Крыму и на других наших территориях, которые сейчас находятся под российской оккупацией. Служба внешней разведки Украины добыла материалы, которые свидетельствуют о фактически ежедневном углублении кризиса с горючим, военной логистикой и управлением в Крыму. Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, которые были созданы нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана дальнобойных санкций прежде всего по российской нефтепереработке. Аналогичная ситуация разворачивается и в других российских регионах", – отметил Зеленский.

Напомним

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и "Бегемот". По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонная переправа.

На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайла, вместо традиционного прицела – зеленое сердце, которое характерно для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северокрымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.