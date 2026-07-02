В Крыму почти не осталось бензина - АТЕШ

Во временно оккупированном Крыму почти не осталось бензина. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что с утра люди часами стоят в очередях за топливом.

В Севастополе на одной заправке собралось более 300 машин, ждали по три часа. К вечеру на многих АЗС бензин закончился совсем - остался только дизель. Кое-где ввели талоны: без бумажки с печатью топливо не наливают, в канистры набирать запрещают. Цены заметно выросли - говорится в сообщении.

Указывается, что завозить топливо на полуостров также стало трудно.

Попасть в Крым по суше можно двумя дорогами - через Чонгар и через Армянск (это два въезда с материковой части на севере Крыма). И на этих направлениях топливо в бочках и канистрах провозить запретили - разворачивают даже с 30-литровыми. Машины разворачивают еще далеко на подъезде, на материке возле Новоалексеевки и Новотроицка (это поселки на трассе перед Крымом), и часть потока перегоняют с Чонгара на Армянск - рассказали партизаны.

Сельхозпредприятия в оккупированном Крыму останавливают работу из-за дефицита топлива

Они подчеркивают, что "это, похоже, не про экономию топлива, а про безопасность для оккупантов: канистра или бочка с бензином — удобный способ провезти взрывчатку среди обычного груза".

Проще запретить перевозку топлива в таре вообще, чем досматривать каждую канистру. А сам дефицит на заправках сдерживают талонами и лимитами — чтобы бензина хватило на больше людей и никто не опустошил колонку до нуля - пояснили в "АТЕШ".

Там предположили, что еще одна, и, вероятно, главная причина нехватки заключается в том, что топливо в первую очередь идет военным, а обычных людей отодвигают в конец очереди.

"Из-за нехватки топлива уже "сокращают" общественный транспорт — в Севастополе отменили часть автобусных маршрутов, а вечером автобусы сворачивают свою работу раньше, чем обычно", — резюмировали в движении.

Напомним

На днях назначенный россией глава оккупационной администрации полуострова сергей аксёнов заявил, что в ближайшее время на полуострове не ожидается появления больших объемов бензина, а также продолжаются проблемы с электроснабжением на фоне ударов Украины.

В Крыму углубляется топливный кризис - бензин продают только по QR-талонам