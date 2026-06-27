В Крыму углубляется топливный кризис - бензин продают только по QR-талонам

В оккупированном Крыму уже несколько дней продолжается топливный кризис. Продажа бензина гражданскому населению существенно ограничена, а на автозаправочных станциях, где топливо еще есть, образовались большие очереди, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.

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По данным канала, на полуострове действует режим чрезвычайной ситуации. После прохождения через Крымский мост большой колонны бензовозов часть АЗС возобновила продажу топлива, однако только по QR-талонам и с ограничением до 20 литров на одного человека.

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Как отмечается, после последних ударов ВСУ паромная переправа почти потеряла значение как альтернативный маршрут, поэтому Крымский мост стал главной артерией поставки топлива, боеприпасов и военной техники. Из-за постоянных проверок и временных перекрытий движения на мосту возникают пробки, что еще больше усложняет логистику и усиливает дефицит топлива.

В Exilenova+ также утверждают, что только по открытым данным за последнюю неделю в Крыму зафиксировано около 50 пораженных объектов. По мнению авторов канала, даже без полного уничтожения Крымского моста регулярные атаки или угроза их проведения способны существенно нарушать российскую логистику и усложнять обеспечение оккупационных войск на полуострове.

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