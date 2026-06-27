В сети показали последствия ударов ВСУ по мосту в Крыму - обрушенные конструкции до сих пор не убрали
Киев • УНН
После удара ВСУ 18 июня один из пролетов моста у села Раздольное обрушился на железнодорожное полотно. Оккупационная власть не спешит разбирать завалы из-за разрушенного рядом железнодорожного моста.
В сети опубликовали новые кадры последствий ударов Сил обороны Украины по транспортной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму. На фото видно, что автомобильный "горбатый" мост возле села Раздольное в Советском районе остается серьезно поврежденным, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Детали
По данным канала, после удара один из пролетов моста обрушился прямо на железнодорожное полотно. При этом разбирать завалы оккупационная власть не спешит, поскольку рядом также разрушен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.
Как отмечается, оба моста были поражены 18 июня. Повреждения существенно осложнили транспортное сообщение на этом участке и создали дополнительные проблемы для российской логистики на оккупированном полуострове.
Официально российская власть информацию о состоянии мостов не комментировала.
В Генштабе подтвердили поражение железнодорожных мостов в Крыму19.06.26, 18:50 • 5114 просмотров