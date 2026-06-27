Российские туристы и военные массово покидают оккупированный Крым из-за ударов Украины - ISW
Киев • УНН
По данным Института изучения войны, из оккупированного Крыма выезжают российские туристы, военные и представители оккупационной власти. Отток населения может иметь долгосрочные демографические последствия.
Оккупированный Крым покидают российские туристы и жители оккупированного полуострова, российские военные и сотрудники служб безопасности, связанные с черноморским флотом РФ, а также представители оккупационной власти. Об этом сообщается в материале Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Отмечается, что отток этого населения из оккупированного Крыма может привести к краткосрочным демографическим последствиям, которые могут усиливаться в долгосрочной перспективе, если украинская "ударная" кампания продолжится.
Аналитики также указывают, что 26 июня российский диктатор Владимир Путин подписал указ о продлении действующего запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов российскими нефтяными компаниями по ценам, соответствующим предельным ценам G7 и ЕС, до 31 декабря 2027 года.
Путин ввел этот запрет в декабре 2022 года, и его решение продлить запрет на фоне постоянного дефицита топлива и скачков цен в РФ, вероятно, имеет целью сигнализировать об убеждении, что России не нужно соблюдать западные санкции, несмотря на постоянные экономические трудности
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Там подчеркивают, что усиленная "ударная" кампания Украины против российской нефтяной инфраструктуры и логистики с марта 2026 года повлияла на доходы РФ от нефти и газа и привела к усилению дефицита топлива на всей временно оккупированной территории Украины и во многих российских регионах.
"Усиленные украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, вероятно, продолжат обострять дефицит российских поставок на фоне растущего спроса, который российское правительство не сможет игнорировать", - прогнозируют в ISW.
Напомним
По оценкам ISW, украинские войска систематически атакуют мосты и инфраструктуру, соединяющую Херсонщину с Крымом. Это нарушает российскую логистику и вынуждает врага привлекать дополнительные ресурсы для защиты.
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