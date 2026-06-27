Российские туристы и военные массово покидают оккупированный Крым из-за ударов Украины - ISW

$44.920.0550.920.04
ukenru
05:19 • 2080 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
03:42 • 10215 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
26 июня, 16:41 • 18220 просмотра
Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские поясаVideo
26 июня, 12:17 • 37800 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
26 июня, 11:34 • 44436 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
26 июня, 09:44 • 42901 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
26 июня, 08:59 • 44087 просмотра
Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля
26 июня, 08:48 • 31734 просмотра
Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства
26 июня, 08:03 • 23389 просмотра
Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных
25 июня, 21:11 • 35656 просмотра
Свириденко подвела итоги URC2026 – Украина заключила 160 соглашений на сумму более 10 млрд евроVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.4м/с
46%
753мм
Популярные новости
Зеленский уволил послов Украины в Омане, на Кипре, во Вьетнаме и Камбодже26 июня, 20:20 • 8954 просмотра
лукашенко тайно встретился с путиным на ВалдаеVideo26 июня, 20:41 • 12122 просмотра
Враг атаковал Запорожье беспилотником - есть раненые и разрушенияPhotoVideo26 июня, 22:08 • 8870 просмотра
Сожжено дотла: военные показали эффектное уничтожение вражеской техники на Волчанском направленииVideo02:01 • 5720 просмотра
Беспилотники атаковали российский Волгоград: пострадал стратегический завод "Баррикады" - СМИPhotoVideo02:33 • 6810 просмотра
публикации
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto26 июня, 15:30 • 21314 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 55615 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 111966 просмотра
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto25 июня, 13:25 • 68349 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto25 июня, 12:20 • 75639 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 23355 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 65283 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 83147 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 117142 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 118075 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Российские туристы и военные массово покидают оккупированный Крым из-за ударов Украины - ISW

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

По данным Института изучения войны, из оккупированного Крыма выезжают российские туристы, военные и представители оккупационной власти. Отток населения может иметь долгосрочные демографические последствия.

Российские туристы и военные массово покидают оккупированный Крым из-за ударов Украины - ISW

Оккупированный Крым покидают российские туристы и жители оккупированного полуострова, российские военные и сотрудники служб безопасности, связанные с черноморским флотом РФ, а также представители оккупационной власти. Об этом сообщается в материале Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что отток этого населения из оккупированного Крыма может привести к краткосрочным демографическим последствиям, которые могут усиливаться в долгосрочной перспективе, если украинская "ударная" кампания продолжится.

Аналитики также указывают, что 26 июня российский диктатор Владимир Путин подписал указ о продлении действующего запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов российскими нефтяными компаниями по ценам, соответствующим предельным ценам G7 и ЕС, до 31 декабря 2027 года.

Путин ввел этот запрет в декабре 2022 года, и его решение продлить запрет на фоне постоянного дефицита топлива и скачков цен в РФ, вероятно, имеет целью сигнализировать об убеждении, что России не нужно соблюдать западные санкции, несмотря на постоянные экономические трудности

- указывают в ISW.

Оккупационные власти Крыма лгут об истинных причинах дефицита горючего и продуктов на полуострове — ISW08.06.26, 06:02 • 5586 просмотров

Там подчеркивают, что усиленная "ударная" кампания Украины против российской нефтяной инфраструктуры и логистики с марта 2026 года повлияла на доходы РФ от нефти и газа и привела к усилению дефицита топлива на всей временно оккупированной территории Украины и во многих российских регионах.

"Усиленные украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, вероятно, продолжат обострять дефицит российских поставок на фоне растущего спроса, который российское правительство не сможет игнорировать", - прогнозируют в ISW.

Напомним

По оценкам ISW, украинские войска систематически атакуют мосты и инфраструктуру, соединяющую Херсонщину с Крымом. Это нарушает российскую логистику и вынуждает врага привлекать дополнительные ресурсы для защиты.

РФ сможет восстановить армию через 5-7 лет после войны - аналитик Foreign Affairs26.06.26, 06:54 • 3518 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика