Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Константиновка полностью взята. Путин заявил о создании "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях

В Кремле отчитались о полном захвате Константиновки в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ. Детали Отмечается, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя посещение российским диктатором одного из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск, заявил, что "главная новость - полностью взята Константиновка". Там Путин также заявил, что удалось полностью завершить освобождение луганской народной республики и добиться существенного продвижения на территории донецкой народной республики - цитируют росСМИ Пескова. Также, по его словам, Путин сообщил о плановом создании "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях Украины и заявил, что "чем больше ВСУ будут бить по инфраструктуре, тем большей России придется делать зону безопасности". Справочно Бои за Константиновку — крупный индустриальный центр и ключевой транспортный узел Донецкой области — продолжаются с октября 2025 года. До начала 2022 года в городе проживали почти 80 тысяч человек, он занимал девятое место в регионе по численности населения. В начале 2026 года там оставалось около трех тысяч человек. Напомним В июне ВВС сообщало, что российские подразделения проникли в Константиновку в Донецкой области и пытаются окружить город. Украинские военные подтверждали бои внутри города, но командование ВСУ отрицало успех врага. Один из самых горячих участков фронта - МВД показало с воздуха разрушенную Константиновку