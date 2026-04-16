В кремле рассматривают три сценария войны, от эскалации до заморозки - ЦПД

Киев • УНН

 • 3202 просмотра

ЦПД сообщает о планах рф по войне до 2028 года или заморозке фронта. Также рассматривается вариант гибридной агрессии против стран Балтии и НАТО.

В кремле рассматривают три сценария войны, от эскалации до заморозки - ЦПД

В кремле прорабатывают несколько сценариев дальнейшего развития войны против Украины — от попытки затяжного противостояния до постепенного замораживания конфликта и расширения гибридной агрессии против стран НАТО. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

В кремле, похоже, сейчас есть минимум 3 сценария по войне. Один из них предусматривает попытку постепенного замораживания противостояния

- говорится в сообщении.

Первый сценарий врага – продолжение войны как минимум до 2028 года. Сейчас россияне делают ставку на нынешнюю весенне-летнюю попытку штурмовых действий. Сам сценарий войны до 2028 года не реален без мобилизации в рф в будущем.

Второй сценарий – "дрейф" к прекращению огня и замораживанию войны. Для этого в россии пропагандисты уже формируют нарратив, по которому диктатор путин был плохо проинформирован о ситуации на фронте, а война "зашла в тупик из-за действий генералов, которые лгали".

Третий сценарий – продолжение войны против Украины с параллельным переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году. Это могут быть агрессивные действия против стран Балтии. На этом фоне в рф проталкивают законопроект, позволяющий использовать армию в других странах для "защиты граждан россии".

В случае со странами Балтии Кремль может пойти на атаки дронами и привлечение небольших ДРГ по 20 человек, которые будут проникать на территории этих государств для определенных операций. Также в этой связке информационно уже поднимается тема военных заводов на территории стран НАТО, которые "представляют угрозу рф".

Конечно, это лишь отдельные планы, которые могут быть далеки от реальных обстоятельств как на поле боя, так и в геополитике

- добавил Коваленко.

