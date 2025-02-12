В кремле пока не намерены обсуждать обмен территориями с Украиной

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Киев  •  УНН

 • 6633 просмотра

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Пресс-секретарь Путина заявил о невозможности обсуждения обмена территорий с Украиной. В Москве уверены, что украинские войска могут быть изгнаны с Курской области.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что рф не рассматривает тему обмена своих территорий.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны

- сообщил Песков.

 В рф уверены, что способны вытеснить украинские военные силы из российского региона, подчеркивается в материалах росСМИ.

Напомним,

УНН передавал, что президент Украины планирует предложить россии обменять территории курской области на часть украинских земель. Зеленский не уточнил, какую именно территорию Украины будет просить в обмен.

ISW сообщает о попытках рф ограничить информацию о линии фронта в Курской области. Это может быть связано с опасениями относительно обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.

Зеленский рассказал о покушении на него в начале вторжения рф: "Были выстрелы, некоторые люди погибли"12.02.25, 12:38 • 9279 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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