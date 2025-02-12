В кремле пока не намерены обсуждать обмен территориями с Украиной
Киев • УНН
Пресс-секретарь Путина заявил о невозможности обсуждения обмена территорий с Украиной. В Москве уверены, что украинские войска могут быть изгнаны с Курской области.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что рф не рассматривает тему обмена своих территорий.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны
В рф уверены, что способны вытеснить украинские военные силы из российского региона, подчеркивается в материалах росСМИ.
Напомним,
УНН передавал, что президент Украины планирует предложить россии обменять территории курской области на часть украинских земель. Зеленский не уточнил, какую именно территорию Украины будет просить в обмен.
ISW сообщает о попытках рф ограничить информацию о линии фронта в Курской области. Это может быть связано с опасениями относительно обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.
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