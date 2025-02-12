В кремле пока не намерены обсуждать обмен территориями с Украиной

Пресс-секретарь Путина заявил о невозможности обсуждения обмена территорий с Украиной. В Москве уверены, что украинские войска могут быть изгнаны с Курской области.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что рф не рассматривает тему обмена своих территорий. Передает УНН со ссылкой на росСМИ. Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны - сообщил Песков. В рф уверены, что способны вытеснить украинские военные силы из российского региона, подчеркивается в материалах росСМИ. Напомним, УНН передавал, что президент Украины планирует предложить россии обменять территории курской области на часть украинских земель. Зеленский не уточнил, какую именно территорию Украины будет просить в обмен. ISW сообщает о попытках рф ограничить информацию о линии фронта в Курской области. Это может быть связано с опасениями относительно обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров. Зеленский рассказал о покушении на него в начале вторжения рф: "Были выстрелы, некоторые люди погибли"