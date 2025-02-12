У кремлі поки не мають наміру обговорювати обмін територіями з Україною
Київ • УНН
Прес-секретар путіна заявив про неможливість обговорення обміну територій з Україною. У москві впевнені, що українські війська можуть бути вигнані з Курської області рф.
Прес-секретар володимира путіна дмитро пєсков заявив сьогодні, що рф не розглядає тему обміну своїх територій.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Це неможливо. Росія ніколи не обговорювала і не буде обговорювати тему обміну своєї території. Зрозуміло, українські з'єднання будуть вигнані з цієї території. Усіх, кого не буде знищено, буде вигнано
У рф упевнені, що здатні витіснити українські військові сили з російського регіону, підкреслюється у матеріалах росЗМІ.
Нагадаємо
УНН передавав, що президент України планує запропонувати росії обміняти території курської області на частину українських земель. Зеленський не уточнив, яку саме територію України проситиме в обмін.
ISW повідомляє про спроби рф обмежити інформацію про лінію фронту в Курській області. Це може бути пов'язано з побоюваннями щодо обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.
Зеленський розповів про замах на нього на початку вторгнення рф: "Були постріли, деякі люди загинули"12.02.25, 12:38 • 35416 переглядiв