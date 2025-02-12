У кремлі поки не мають наміру обговорювати обмін територіями з Україною

Прес-секретар володимира путіна дмитро пєсков заявив сьогодні, що рф не розглядає тему обміну своїх територій.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Це неможливо. Росія ніколи не обговорювала і не буде обговорювати тему обміну своєї території. Зрозуміло, українські з'єднання будуть вигнані з цієї території. Усіх, кого не буде знищено, буде вигнано