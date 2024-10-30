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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кременчуге раздаются взрывы - СМИ

В Кременчуге раздаются взрывы - СМИ

Киев  •  УНН

18:13 • 8428 просмотра

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Местные жители Кременчуга сообщают о взрывах в городе. Воздушные силы ранее зафиксировали группы вражеских "Шахедов" на юге Полтавщины в районе Кременчуга.

В Кременчуге на Полтавщине слышны взрывы. Об этом сообщили Суспільному местные жители, передает УНН.

В области объявлена воздушная тревога.

Городские и областные власти не комментировали информацию о взрывах.

Добавим

Ранее в Воздушных силах сообщили о нескольких группах вражеских беспилотников. "Шахеды" заметили на юге Полтавщины в районе Кременчуга.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
poltavskaya-oblastПолтавская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kremenchugКременчуг