В Кременчуге раздаются взрывы - СМИ
Киев • УНН
Местные жители Кременчуга сообщают о взрывах в городе. Воздушные силы ранее зафиксировали группы вражеских "Шахедов" на юге Полтавщины в районе Кременчуга.
В Кременчуге на Полтавщине слышны взрывы. Об этом сообщили Суспільному местные жители, передает УНН.
В области объявлена воздушная тревога.
Городские и областные власти не комментировали информацию о взрывах.
Добавим
Ранее в Воздушных силах сообщили о нескольких группах вражеских беспилотников. "Шахеды" заметили на юге Полтавщины в районе Кременчуга.