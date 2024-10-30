В Кременчуге раздаются взрывы - СМИ

В Кременчуге на Полтавщине слышны взрывы. Об этом сообщили Суспільному местные жители, передает УНН.

В области объявлена воздушная тревога.

Городские и областные власти не комментировали информацию о взрывах.

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Ранее в Воздушных силах сообщили о нескольких группах вражеских беспилотников. "Шахеды" заметили на юге Полтавщины в районе Кременчуга.