В Краматорске количество раненых в результате атаки рф возросло до 24
Киев • УНН
В результате атаки рф количество раненых возросло до 24, самой молодой пострадавшей 18 лет, самому старшему – 76. Повреждены многоэтажки, учебные заведения и инфраструктура.
В результате атаки рф число раненых возросло до 24, самой молодой пострадавшей 18 лет, а самому старшему – 76, передает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.
Детали
По информации полиции, одна российская бомба попала в многоэтажный дом, другая – рядом.
Сейчас известно о 24 раненых, из них 10 мужчин и 14 женщин. Самой молодой пострадавшей 18 лет, самому старшему – 76. У людей диагностированы минно-взрывные травмы, травматическая ампутация ног, переломы, осколочные ранения, ушибы
Полицейские документируют последствия атаки, оказывают первую помощь пострадавшим, эвакуируют жителей из поврежденных домов.
Повреждены 6 многоквартирных домов, 2 учебных заведения, 2 магазина, ресторан, прачечная, банковское отделение, отделение логистической компании, котельная, объект инфраструктуры, автомобили.
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