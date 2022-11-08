В Костромской области рф упал санитарный рейс Ми-2: есть жертвы

Детали

Отмечается, что рейс потерпел крушение в Костромской области, в 4 км от аэропорта «Сокеркино».

Цитата

“По поручению губернатора Сергея Ситникова на место аварийной посадки Ми-2 выехали пять бригад скорой помощи. Четверо пострадавших — два фельдшера и два пилота получили травмы. Больницы готовы к приему пострадавших. Координирует работу центр медицины катастроф”, — сообщается в Telegram-канале губернатора.

Как пишут российские СМИ, вертолет вылетел из города Шарья, где врачи забирали пациента для госпитализации. По данным Телеграм-канала Mash, погибший пациент — 67-летний Михаил Козлов, у которого была диагностирована ишемия и общая коронарная недостаточность.

Напомним

24 июня в Рязанской области рф разбился военно-транспортный самолет Ил-76 – погибли четыре человека.