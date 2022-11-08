В Костромській області рф впав санітарний рейс Мі-2: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Костромській області рф розбився вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс. Як повідомляють росЗМІ, на борту перебували два медики, два пілоти і пацієнт. За попередніми даними, пацієнт загинув. Четверо отримали травми, передає УНН.
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Зазначається, що рейс зазнав катастрофи в Костромській області, за 4 км від аеропорту «Сокеркіно».
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“За дорученням губернатора Сергія Сітнікова на місце аварійної посадки Мі-2 виїхали п'ять бригад швидкої допомоги. Четверо постраждалих — два фельдшери та два пілоти отримали травми. Лікарні готові до прийому постраждалих. Координує роботу центр медицини катастроф”, — повідомляється в Telegram-каналі губернатора.
Як пишуть російські ЗМІ, вертоліт вилетів із міста Шар'я, де лікарі забирали пацієнта для госпіталізації. За даними Телеграм-каналу Mash, загиблий пацієнт — 67-річний Михайло Козлов, у якого було діагностовано ішемію та загальну коронарну недостатність.
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