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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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В Костромській області рф впав санітарний рейс Мі-2: є жертви

В Костромській області рф впав санітарний рейс Мі-2: є жертви

Київ • УНН

 • 285459 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Костромській області рф розбився вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс. Як повідомляють росЗМІ, на борту перебували два медики, два пілоти і пацієнт. За попередніми даними, пацієнт загинув. Четверо отримали травми, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що рейс зазнав катастрофи в Костромській області, за 4 км від аеропорту «Сокеркіно». 

Цитата

“За дорученням губернатора Сергія Сітнікова на місце аварійної посадки Мі-2 виїхали п'ять бригад швидкої допомоги. Четверо постраждалих — два фельдшери та два пілоти отримали травми. Лікарні готові до прийому постраждалих. Координує роботу центр медицини катастроф”, — повідомляється в Telegram-каналі губернатора.

Як пишуть російські ЗМІ, вертоліт вилетів із міста Шар'я, де лікарі забирали пацієнта для госпіталізації. За даними Телеграм-каналу Mash, загиблий пацієнт — 67-річний Михайло Козлов, у якого було діагностовано ішемію та загальну коронарну недостатність.

Нагадаємо

24 червня в Рязанській області росії розбився військово-транспортний літак Іл-76 – загинули чотири людини.

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