В координационном штабе разъяснили принцип полевых обменов

Если проводится полевой обмен военнопленными, то он засчитывается потом в официальный. Все гарантии, в том числе социальные военный получает.

Об этом сказал секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов во время международной правозащитной конференции "Десятилетие 2014-2024. Отвоевывая права человека. Сохраняя демократию", передает УНН.

Полевой обмен сделать с определенными рисками для жизни легче чем официальный. Потому что как только попадают наши военные в систему dcs, попадают в ФСБ, Следственный комитет и все другие структуры, тогда уже трудно их вытащить оттуда. А когда это происходит на поле боя, то там договориться можно