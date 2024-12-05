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В координационном штабе разъяснили принцип полевых обменов

В координационном штабе разъяснили принцип полевых обменов

Киев  •  УНН

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Полевые обмены военнопленными засчитываются в официальные, а военные получают все гарантии. Такие обмены проще осуществить на поле боя, чем после попадания пленных в систему ФСБ.

Если проводится полевой обмен военнопленными, то он засчитывается потом в официальный. Все гарантии, в том числе социальные военный получает.

Об этом сказал секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов во время международной правозащитной конференции "Десятилетие 2014-2024. Отвоевывая права человека. Сохраняя демократию", передает УНН.  

Полевой обмен сделать с определенными рисками для жизни легче чем официальный. Потому что как только попадают наши военные в систему dcs, попадают в ФСБ, Следственный комитет и все другие структуры, тогда уже трудно их вытащить оттуда. А когда это происходит на поле боя, то там договориться можно

- рассказал Усов.

Он приоткрыл определенную стратегию, которая есть у координационного штаба во время обменов.

"Даже, если происходит полевой обмен, то он засчитывается потом в официальный. Все гарантии,  в том числе социальные получает военный и его семья", - сказал Усов.  

Дополнение

2 декабря сообщалось, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна москалькова опубликовала якобы список украинских военнопленных и цинично заявила о том, что "Украина не соглашается забрать их".  

Впоследствии Украина опровергла сообщения террористической страны о якобы отказе от обмена военнопленными.

 Усов  сообщал УНН, что российская сторона снова начинает затягивать с обменами военнопленных. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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