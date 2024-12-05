В координационном штабе разъяснили принцип полевых обменов
Киев • УНН
Полевые обмены военнопленными засчитываются в официальные, а военные получают все гарантии. Такие обмены проще осуществить на поле боя, чем после попадания пленных в систему ФСБ.
Если проводится полевой обмен военнопленными, то он засчитывается потом в официальный. Все гарантии, в том числе социальные военный получает.
Об этом сказал секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов во время международной правозащитной конференции "Десятилетие 2014-2024. Отвоевывая права человека. Сохраняя демократию", передает УНН.
Полевой обмен сделать с определенными рисками для жизни легче чем официальный. Потому что как только попадают наши военные в систему dcs, попадают в ФСБ, Следственный комитет и все другие структуры, тогда уже трудно их вытащить оттуда. А когда это происходит на поле боя, то там договориться можно
Он приоткрыл определенную стратегию, которая есть у координационного штаба во время обменов.
"Даже, если происходит полевой обмен, то он засчитывается потом в официальный. Все гарантии, в том числе социальные получает военный и его семья", - сказал Усов.
Дополнение
2 декабря сообщалось, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна москалькова опубликовала якобы список украинских военнопленных и цинично заявила о том, что "Украина не соглашается забрать их".
Впоследствии Украина опровергла сообщения террористической страны о якобы отказе от обмена военнопленными.
Усов сообщал УНН, что российская сторона снова начинает затягивать с обменами военнопленных.