В Константиновке враг нанес авиаудар и попал в супермаркет ракетой Х-38 - ОВА

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщает, что российские войска, как установлено, нанесли по Константиновке авиаудар ракетой Х-38 и попали в супермаркет, и что в результате вражеского удара по городу на 14:00 известно о 9 погибших и 26 раненых, пишет УНН.

Детали

"9 погибших и 26 раненых - такие оперативные данные по удару по Константиновке по состоянию на 14:00", - написал Филашкин в Telegram.

Эти цифры отличаются по сравнению с приведенными в МВД: там сообщали, что 10 человек погибли, еще 35 ранены.

"Установлено, что враг нанес по городу авиаудар ракетой Х-38 и попал в супермаркет", - сообщил Филашкин.

По предварительным подсчетам, по его словам, кроме этого супермаркета, повреждены 4 частных дома, 9 магазинов, автомойка, Новая почта, торговые павильоны и 12 автомобилей.

Органы власти, полиция, спасатели, медики, по его данным, продолжают работать на месте этого преступления.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что по факту каждой атаки на места событий, где есть разрушения и пострадавшие, прибывают оперативные службы и правоохранительные органы.

"На месте событий части и обломки следует отобрать среди массы других остатков разрушенных зданий, транспортных средств и т.д. Человеку, обладающему специальными знаниями и имеющему значительный опыт работы, легче обеспечить соответствующие процессы. Здесь уже привлечь внимание и выделить нужное может помочь и специфический цвет частей и обломков, определенные технические характеристики, особенности конструкции и т.д.", – рассказал директор КНИИСЭ.

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