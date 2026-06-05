В Конотопе вражеский дрон попал в дом: 5 раненых, среди них дети

$44.350.0151.530.14
ukenru
19:34 • 9800 просмотра
В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
18:38 • 17543 просмотра
Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи
4 июня, 16:37 • 19963 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
4 июня, 16:14 • 25283 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
4 июня, 14:32 • 25625 просмотра
На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник БулгаковуPhoto
Эксклюзив
4 июня, 14:18 • 25141 просмотра
В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - экспертVideo
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 41192 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 09:29 • 27903 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
4 июня, 08:49 • 29699 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
4 июня, 08:17 • 31600 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.3м/с
84%
750мм
Популярные новости
В аэропорту Франкфурта-на-Майне произошла авария лайнера Boeing, есть пострадавшие - СМИ4 июня, 15:17 • 8250 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как их обнаружить4 июня, 16:02 • 21016 просмотра
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto4 июня, 16:24 • 20632 просмотра
Экс-глава MI6 Алекс Янгер умер от рака, он называл свою опухоль "путин"4 июня, 17:13 • 7608 просмотра
Нужно для будущего применения оружия: путин объяснил, почему "Орешником" ударили по "сараю" в Украине17:47 • 11370 просмотра
публикации
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto4 июня, 16:24 • 20632 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как их обнаружить4 июня, 16:02 • 21016 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 41190 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto4 июня, 11:35 • 35897 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto4 июня, 10:59 • 42200 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Андрей Сибига
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Запорожье
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 51384 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 97054 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 103126 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 136796 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 129359 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть

В Конотопе вражеский дрон попал в дом: 5 раненых, среди них дети

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Оккупанты атаковали дроном Конотоп в Сумской области, вызвав пожар в частном доме, пострадали трое детей. В городе отсутствует водоснабжение и частично электричество.

В Конотопе вражеский дрон попал в дом: 5 раненых, среди них дети

Враг поздно вечером в четверг, 4 июня, атаковал Конотоп Сумской области. Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате прилета вражеского дрона загорелся частный дом на Загребелье.

На данный момент известно уже о трех пострадавших. Среди них ребенок 2012 года рождения. У ребенка акубаротравма и острая реакция на стресс

- рассказал Семенихин.

Впоследствии он сообщил еще о двух пострадавших детях, 2023 и 2017 годов рождения.

Все трое детей в больнице вместе с мамой, 1988 года рождения, которая также пострадала в результате вражеского "прилета"

- резюмировал городской голова Конотопа.

Он добавил, что в городе отсутствует водоснабжение и частично электричество.

Напомним

1 июня российские войска ударили по больнице в Конотопе, повредив здание медучреждения. Жертв и пострадавших среди людей в результате атаки нет.

В Конотопе под завалами дома нашли тело 94-летней женщины20.05.26, 11:41 • 3550 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Пожары
Война в Украине
Конотоп
Сумская область