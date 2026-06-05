В Конотопе вражеский дрон попал в дом: 5 раненых, среди них дети
Киев • УНН
Оккупанты атаковали дроном Конотоп в Сумской области, вызвав пожар в частном доме, пострадали трое детей. В городе отсутствует водоснабжение и частично электричество.
Враг поздно вечером в четверг, 4 июня, атаковал Конотоп Сумской области. Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате прилета вражеского дрона загорелся частный дом на Загребелье.
На данный момент известно уже о трех пострадавших. Среди них ребенок 2012 года рождения. У ребенка акубаротравма и острая реакция на стресс
Впоследствии он сообщил еще о двух пострадавших детях, 2023 и 2017 годов рождения.
Все трое детей в больнице вместе с мамой, 1988 года рождения, которая также пострадала в результате вражеского "прилета"
Он добавил, что в городе отсутствует водоснабжение и частично электричество.
Напомним
1 июня российские войска ударили по больнице в Конотопе, повредив здание медучреждения. Жертв и пострадавших среди людей в результате атаки нет.
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