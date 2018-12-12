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В комитете нацбезопасности ВР предлагают приобрести Украине подводные лодки

Киев • УНН

 • 21188 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Наличие в Украине подводных лодок значительно замедлило бы любые агрессивные движения Российской Федерации. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНН высказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Украины Андрей Тетерук.

В комитете нацбезопасности ВР предлагают приобрести Украине подводные лодки

"Каждая мощная морская держава имеет в составе Военно-Морских сил подводные лодки, как Великобритания, как Соединенные Штаты. Учитывая полностью разрушенный до 2014 года потенциал наших Вооруженных сил, разработка и строительство своих подводных лодок маловероятно. Но рассмотрение вопроса усиления Военно-Морских сил подводными лодками, я бы с повестки дня не скидывал. Даже с целью приобретения таких готовых лодок, заказ у наших партнеров из Великобритании или в США, в зависимости от договоренностей на высшем дипломатическом уровне. Но наличие в составе Военно-Морских сил подводных лодок безусловно нас усиливало бы и нашу способность вести оперативные действия в пределах защиты нашего государства", - рассказал он.

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Тетерук добавил, что еще в 2015-2016 годах выступал с инициативой, чтобы обратиться к стратегическим партнерам Украины Соединенным Штатам, Великобритании, которые имеют огромное количество законсервированных боевых кораблей, чтобы можно было рассмотреть вопрос об их приобретении.

"Учитывая, что Россия значительно усиливает способность ведения агрессивной политики и на морских просторах, наличие в Украине подводных лодок значительно замедлило бы любые агрессивные движения Российской Федерации. Это составляющая Военно-Морских сил - подводные лодки. Они используются сейчас всеми странами и Российской Федерацией и Соединенными Штатами, поэтому игнорировать их было бы недопустимо", - добавил он.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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