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В комітеті нацбезпеки ВР пропонують придбати Україні підводні човни

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Наявність в України підводних човнів значно уповільнила б будь-які агресивні рухи Російської Федерації. Таку думку в коментарі кореспонденту УНН висловив член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат України Андрій Тетерук.

В комітеті нацбезпеки ВР пропонують придбати Україні підводні човни

"Кожна потужна морська держава має у складі Військово-Морських сил підводні човни, як Велика Британія, як Сполучені Штати. Враховуючи вщент зруйнований до 2014 року потенціал наших Збройних сил, розробка і будівництво своїх підводних човнів малоймовірне. Але розгляд питання посилення Військово-Морських сил підводними човнами, я б з порядку денного не скидував. Навіть з метою придбання таких готових човнів, замовлення у наших партнерів з Великої Британії або у Сполучених Штатів, в залежності від домовленостей на вищому дипломатичному рівні. Але наявність у складі Військово-Морських сил підводних човнів безумовно нас підсилювало б та нашу спроможність вести оперативні дії в межах захисту нашої держави", - розповів він.

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Тетерук додав, що ще у 2015-2016 роках виступав з ініціативою, щоб звернутися до стратегічних партнерів України Сполучених Штатів, Великої Британії, які мають величезну кількість законсервованих бойових кораблів, щоб можна було розглянути питання щодо їх придбання.

"Враховуючи, що Росія значно посилює спроможність ведення агресивної політики і на морських просторах, наявність в України підводних човнів значно уповільнила б будь-які агресивні рухи Російської Федерації. Це складова Військово-Морських сил – підводні човни. Вони використовуються зараз усіма країнами і Російською Федерацією і Сполученими Штатами, тому ігнорувати їх було б неприпустимо", - додав він.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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