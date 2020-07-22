В Колумбии обнаружили тела девяти солдат после аварии вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Поисковая бригада обнаружила тела девяти военнослужащих, находившихся на борту вертолета Black Hawk, что упал на юго-востоке Колумбии. Об этом во вторник сообщила газета El Tiempo со ссылкой на источники в вооруженных силах, передает УНН.
По данным издания, тела были обнаружены во вторник днем. Продолжаются поиски еще двух военнослужащих, находившихся на борту вертолета, упавшего.
Отмечается, что была создана специальная комиссия, которая будет вести расследование причин аварии боевой машины.
Ранее министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что в результате падения вертолета в юго-восточном департаменте Ваупес шесть человек получили травмы, еще 11 пропали без вести.
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