В Колумбії виявили тіла дев'ятьох солдатів після аварії вертольота
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Пошукова бригада виявила тіла дев’яти військовослужбовців, які перебували на борту вертольота Black Hawk, що впав на південному сході Колумбії. Про це у вівторок повідомила газета El Tiempo з посиланням на джерела в збройних силах, передає УНН.
За даними видання, тіла були виявлені у вівторок вдень. Тривають пошуки ще двох військовослужбовців, які перебували на борту вертольота, що впав.
Відзначається, що була створена спеціальна комісія, яка буде вести розслідування причин аварії бойової машини.
Раніше міністр оборони Колумбії Карлос Ольмес Трухільо повідомив, що в результаті падіння вертольота в південно-східному департаменті Ваупес шість осіб отримали травми, ще 11 пропали без вісті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АН-2, який зник у Бурятії, перестав виходити на зв’язок через 6 годин після вильоту