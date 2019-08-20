В КГГА рассказали где запретят движение транспорта в День Флага и День Независимости Украины

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время празднования Дня Государственного Флага Украины и двадцать восьмой годовщины Независимости Украины распоряжением КГГА № 1467 предусмотрены изменения в организации дорожного движения. Об этом сообщает пресс служба КГГА, передает УНН.