В КГГА сообщили, что на их сервисы совершили кибератаку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пресс-служба КГГА сегодня сообщила, что на сервисы Киевской городской госадминистрации осуществлялась массовая DDоS-атака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба КГГА.
"На сервисы КГГА осуществляется массированная DDоS-атака. Около 90% попыток атаковать сеть успешно отражаются внутренней системой киберзащиты", - говорится в сообщении.
Указано, что из-за значительной нагрузки на систему - возможные временные ограничения доступа к е-сервисов или городских сайтов.
"За первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов", - сообщили в пресс-служб.
Отмечается, что за 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов.
"Благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов. Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было", - сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Напомним, противодействовать кибератакам и гибридным угрозам Украины поможет Япония.