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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50375 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59189 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В КГГА сообщили, что на их сервисы совершили кибератаку

В КГГА сообщили, что на их сервисы совершили кибератаку

Киев  •  УНН

 • 11302 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пресс-служба КГГА сегодня сообщила, что на сервисы Киевской городской госадминистрации осуществлялась массовая DDоS-атака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба КГГА.

"На сервисы КГГА осуществляется массированная DDоS-атака. Около 90% попыток атаковать сеть успешно отражаются внутренней системой киберзащиты", - говорится в сообщении.

Указано, что из-за значительной нагрузки на систему - возможные временные ограничения доступа к е-сервисов или городских сайтов.

"За первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов", - сообщили в пресс-служб.

Отмечается, что за 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов.

"Благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов. Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было", - сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Напомним, противодействовать кибератакам и гибридным угрозам Украины поможет Япония.

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