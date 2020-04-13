В КМДА повідомили, що на їх сервіси здійснили кібератаку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Пресслужба КМДА сьогодні повідомила, що на сервіси Київської міської держадміністрації здійснювалась масова DDоS-атака. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“На сервіси КМДА здійснюється масована DDоS-атака. Близько 90% спроб атакувати мережу успішно відбиваються внутрішньою системою кіберзахисту”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що через значне навантаження на систему — можливі тимчасові обмеження доступу до е-сервісів або міських сайтів.
“За першу годину атаки зафіксовано близько 1,5 мільйона оригінальних IP-адрес, із яких здійснювались спроби дестабілізувати роботу е-сервісів”, — повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що за 20 хвилин система кіберзахисту змогла відхилити близько 4 мільярдів атакуючих запитів.
“Завдяки правильним налаштуванням та гнучкому багаторівневому захисту спеціалісти мінімізували втрати від кібератаки та змогли розблокувати трафік для міських е-сервісів. Ми вже передали інформацію про інцидент до правоохоронних органів та робимо все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Можу сказати точно, що за тривалістю та кількістю атакуючих ботів подібних викликів в Україні ще не було”, — повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.
Нагадаємо, протидіяти кібератакам та гібридним загрозам Україні допоможе Японія.