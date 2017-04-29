В.Кличко: Владимир сделает все, чтобы стать победителем

Он отметил, что сегодня вечером важный бой не только для его брата Владимира Кличко.

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"Это важный бой для всех тех, кто держит кулаки и желает удачи. Я знаю, что это непростая задача Владимир выполнит. И сегодня вечером он все сделает для того, чтобы быть победителем ", - отметил мэр столицы.

Виталий Кличко поблагодарил всех тех, кто приехал в Лондон поддержать Владимира Кличко и кто будет болеть за него у телеэкранов.

"Я благодарен всем тем, кто сейчас находится в Лондоне. Я видел многих украинский, прилетевшие из Украины поддержать Владимира. Также хочу сказать большое спасибо всем тем, кто будет сидеть перед телевизором, держать кулаки и желать удачи. Нам всем нужна победа! Все будет хорошо ", - отметил Кличко.

Поединок Кличко против Джошуа состоится 29 апреля на лондонской арене Уэмбли в 00:00 по киевскому времени.