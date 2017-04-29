В.Кличко: Володимир зробить все, щоб стати переможцем
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні ввечері під часу бою в Лондоні Володимир Кличко зробить все, щоб стати переможцем. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, у відеозверненні, яке розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Він наголосив, що сьогодні ввечері важливий бій не лише для його брата Володимира Кличка.
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“Це важливий бій для всіх тих, хто тримає кулаки та бажає удачі. Я знаю, що це непросте завдання Володимир виконає. І сьогодні ввечері він все зробить для того, щоб бути переможцем,” — наголосив мер столиці.
Віталій Кличко подякував всім тим, хто приїхав до Лондона підтримати Володимира Кличка та хто вболіватиме за нього біля телеекранів.
“Я вдячний всім тим, хто зараз знаходиться в Лондоні. Я бачив багатьох українців, які прилетіли з України підтримати Володимира. Також хочу сказати велике спасибі всім тим, хто буде сидіти перед телевізором, тримати кулаки і бажати удачі. Нам всім потрібна перемога! Все буде добре,” — наголосив В.Кличко.
Поєдинок Кличко проти Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонській арені Уемблі о 00:00 за київським часом.