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В.Кличко опроверг информацию о строительстве развлекательного центра на Круглоуниверситетской

В.Кличко опроверг информацию о строительстве развлекательного центра на Круглоуниверситетской

Киев • УНН

 • 5227 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопрос Евгения Киселева в программе "Большое интервью" опроверг информацию о строительстве развлекательного центра в столице по адресу ул. Круглоуниверситетская 2/1, передает УНН со ссылкой на NewsOne.

"Никакого развлекательного центра там не строят", - сказал он.

В компании "БЦ "Диамант холл", которая является собственником земельного участка и застройщиком на Круглоуниверситетской, по этому поводу поблагодарили мэра, в частности, "за опровержение сплетен, распространяемых отдельными активистами".

"Мы благодарим мэра за то, что он объяснил киевлянам и жителям прилегающих к застройке домов, что наша компания не строит никаких развлекательных центров в центре столицы.

Наши аргументы по этому поводу просто игнорируются некоторыми активистами, которые готовы сделать все, чтобы помешать законному строительству.

Представители "БЦ "Диамант холл" неоднократно и публично объясняли, что по ул. Круглоуниверситетская 2/1 будет построен выставочный центр с офисными помещениями. На первом этаже новостройки будет расположен Художественный выставочный центр для детского творчества", - заявили в компании.

Напомним, накануне Хозяйственный суд Киева повторно признал законным право собственности столичного застройщика "БЦ "Диамант холл" на землю.

Также напомним, согласно документам Государственной архитектурной инспекции Украины, на выполнение строительных работ по адресу ул. Круглоуниверситетская 2/1 есть соответствующее разрешение.

Кроме того, "БЦ "Диамант холл" также выиграл суд у КП "Киевблагоустройство".

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Киев

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