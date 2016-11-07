В.Кличко опроверг информацию о строительстве развлекательного центра на Круглоуниверситетской

"Никакого развлекательного центра там не строят", - сказал он.

В компании "БЦ "Диамант холл", которая является собственником земельного участка и застройщиком на Круглоуниверситетской, по этому поводу поблагодарили мэра, в частности, "за опровержение сплетен, распространяемых отдельными активистами".

"Мы благодарим мэра за то, что он объяснил киевлянам и жителям прилегающих к застройке домов, что наша компания не строит никаких развлекательных центров в центре столицы.

Наши аргументы по этому поводу просто игнорируются некоторыми активистами, которые готовы сделать все, чтобы помешать законному строительству.

Представители "БЦ "Диамант холл" неоднократно и публично объясняли, что по ул. Круглоуниверситетская 2/1 будет построен выставочный центр с офисными помещениями. На первом этаже новостройки будет расположен Художественный выставочный центр для детского творчества", - заявили в компании.

Напомним, накануне Хозяйственный суд Киева повторно признал законным право собственности столичного застройщика "БЦ "Диамант холл" на землю.

Также напомним, согласно документам Государственной архитектурной инспекции Украины, на выполнение строительных работ по адресу ул. Круглоуниверситетская 2/1 есть соответствующее разрешение.

Кроме того, "БЦ "Диамант холл" также выиграл суд у КП "Киевблагоустройство".