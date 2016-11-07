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В.Кличко спростував інформацію про будівництво розважального центру на Круглоуніверситетській

В.Кличко спростував інформацію про будівництво розважального центру на Круглоуніверситетській

Київ • УНН

 • 5228 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Мер столиці Віталій Кличко, відповідаючи на запитання Євгена Кисельова в програмі "Велике інтерв’ю", спростував інформацію про будівництво розважального центру в столиці за адресою вул. Круглоуніверситетська 2/1, передає УНН з посиланням на NewsOne.

“Ніякого розважального центру там не будується”, — сказав він.

У компанії "БЦ “Дімант хол”, яка є власником земельної ділянки та забудовником Круглоуніверситетської, з цього приводу подякували меру, зокрема, “за спростування пліток, що розповсюджуються окремими активістами”.

“Ми дякуємо меру за те, що він пояснив киянам та мешканцям прилеглих до забудови будинків, що наша компанія не будує ніяких розважальних центрів в центрі столиці.

Наші аргументи з цього приводу просто ігноруються деякими активістами, які ладні зробити все, аби перешкодити законному будівництву.

Представники "БЦ "Дімант хол“ неодноразово та публічно пояснювали, що по вул. Круглоуніверситетська 2/1 буде зведено виставковий центр з офісними приміщеннями. На першому поверсі новобудови буде розташовано Мистецький виставковий центр для дитячої творчості”, — заявили в колонії.

Нагадаємо, напередодні Господарський суд Києва повторно визнав законним право власності столичного забудовника “БЦ “Діамант хол” на землю.

Також нагадаємо, згідно з документами Державної архітектурної інспекції України, на виконання будівельних робіт за адресою вул. Круглоуніверситетська 2/1 наявний відповідний дозвіл.

Крім того, "БЦ “Діамант хол” також виграв суд у КП “Київблагоустрій”.

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