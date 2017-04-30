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Кличко о поединке брата: Это был бой гладиаторов

Киев • УНН

 • 36228 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Боем гладиаторов назвал мэр Киева Виталий Кличко поединок своего брата Владимира против британца Энтони Джошу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского головы Киева.

Кличко о поединке брата: Это был бой гладиаторов

"То, что произошло - это жизнь. Так бывает. Это был бой гладиаторов, когда два лучших бойца в мире встретились в ринге. Владимир доминировал, имел все шансы победить. Но случилось так, как есть. Мы можем поставить ключевой вопрос: что дальше? Сегодня Владимир сам ответил, что в ближайшее время сделает заявление. Я не могу решать за него. Я поддержу брата в любом его решении. Откровенно хочу сказать: для меня лично гораздо легче быть в ринге, чем стоять как секундант во время поединка ", - сказал Кличко.

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По его мнению, Владимиру надо было действовать агрессивнее. А Е.Джошуа показал себя достойно.

"Володя должен был агрессивнее действовать. Он много ждал и давал возможность Джошуа атаковать. Сейчас сложно анализировать, но, по моему мнению, надо было агрессивнее действовать и не давать Джошуа прийти в себя. Это было бы на пользу Владимиру. Я был удивлен, что в Джошуа такая неплохая кондиция. Я думал, что он не сможет так активно действовать. Но мы увидели: в чемпионских раундах он показал себя достойно ", - отметил он.

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Также в сообщении сообщили, что на бой в Лондон, который вызвал большой ажиотаж среди болельщиков, приехали и мировые звезды - Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс, Арнольд Шварценеггер, Андрей Шевченко.

Прославленный украинский футболист Андрей Шевченко отметил, что Кличко - легенда мирового бокса и боем с Е.Джошуа тоже это доказал.

"То, что сделал Владимир Кличко, навсегда останется в истории бокса. Он - легенда мирового бокса. И еще раз продемонстрировал это сегодня. Бои выигрываются, можно проигрывать. Но так как он провел этот поединок, какую форму он показал, - я только могу гордиться им ", - отметил А.Шевченко.

Напомним, в одиннадцатом раунде Е.Джошуа нанес Украинский серию ударов и одержал досрочную победу техническим нокаутом.
Поэтому британец получил титулы IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе.

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