В.Кличко про поєдинок брата: це був бій гладіаторів

“Те, що сталося — це життя. Так буває. Це був бій гладіаторів, коли два кращих бійця в світі зустрілися в ринзі. Володимир домінував, мав всі шанси перемогти. Але сталося так, як є. Ми можемо ставити ключове питання: що далі? Сьогодні Володимир сам дав відповідь, що найближчим часом зробить заяву. Я не можу вирішувати за нього. Я підтримаю брата в будь якому його рішенні. Відверто хочу сказати: для мене особисто набагато легше бути в ринзі, ніж стояти як секундант під час поєдинку,” — сказав В.Кличко.

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На його думку, Володимиру треба було діяти агресивніше. А Е.Джошуа показав себе гідно.

“Володя повинен був агресивніше діяти. Він багато чекав і давав можливість Джошуа атакувати. Зараз складно аналізувати, але, на мою думку, треба було агресивніше діяти і не давати Джошуа прийти до тями. Це було б на користь Володимиру. Я був здивований, що у Джошуа така непогана кондиція. Я думав, що він не зможе так активно діяти. Але ми побачили: в чемпіонських раундах він показав себе гідно,” — зазначив він.

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Також у повідомленні повідомили, що на бій у Лондон, який викликав великий ажіотаж серед вболівальників, приїхали і світові зірки — Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Рой Джонс, Арнольд Шварценеггер, Андрій Шевченко.

Прославлений український футболіст Андрій Шевченко відзначив, що В.Кличко — легенда світового боксу і боєм з Е.Джошуа теж це довів.

“Те, що зробив Володимир Кличко, назавжди залишиться в історії боксу. Він — легенда світового боксу. І ще раз продемонстрував це сьогодні. Бої можна вигравати, можна програвати. Але так як він провів цей поєдинок, яку форму він показав, — я тільки можу гордитися ним,” — відзначив А.Шевченко.

Нагадаємо, в одинадцятому раунді Е.Джошуа завдав українцю серію ударів і здобув дострокову перемогу технічним нокаутом.

Відтак британець здобув титули IBF, WBA Super і IBO в суперважкій ваговій категорії.