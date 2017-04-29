В Киеве пройдет неделя вечеринок во время Евровидения-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. От 4 до 11 мая в столичном клубе Alchemist Disco проведут неделю Eurovision Parties, приуроченный к конкурсу "Евровидение" в Киеве, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Отмечают, что вечеринки будут проходить ежедневно и станут своеобразными after party для тех, кто захочет веселиться и танцевать после насыщенного дня, проведенного в фан-зоне или столичном МВЦ.
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В программе - диджей-сеты от солиста группы "Танок на майдане Конго" Александр Фоззи Сидоренко, участника проекта Hidden Element Нила Тарасова и Ксюши Космос, а также живые выступления вокалисток шоу "Голос страны" Яны Блиндер, Галины Шкоды и коллектива Ultramarine Girls.
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Организаторы обещают, что вечеринки будут продолжаться, пока не устанет последний посетитель.
Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая. Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.