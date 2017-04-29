В Києві відбудеться тиждень вечірок під час Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Від 4 до 11 травня у столичному клубі Alchemist Disco проведуть тиждень Eurovision Parties, приурочений до конкурсу “Євробачення” в Києві, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Зазначають, що вечірки проходитимуть щодня і стануть своєрідними after party для тих, хто захоче веселитись і танцювати після насиченого дня, проведеного у фан-зоні чи столичному МВЦ.
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У програмі — діджей-сети від соліста групи “Танок на майдані Конго” Олександр Фоззі Сидоренка, учасника проекту Hidden Element Ніла Тарасова і Ксюши Космос, а також живі виступи вокалісток шоу “Голос країни” Яни Бліндер, Галини Шкоди і колективу Ultramarine Girls.
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Організатори обіцяють, що вечірки триватимуть, поки не втомиться останній відвідувач.
Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.