В Киеве и Харькове объявлена тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В городах Киева и Харькова объявлена воздушная тревога. Жителей призывают немедленно проследовать в укрытие, передает УНН.
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"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!",- говорится в сообщении КГГА.
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Кроме того, Харьковчан предупреждают об угрозе артиллерийских обстрелов.
"Внимание, воздушная тревога! Есть угроза артиллерийских обстрелов жилых районов города Харьков. Оставайтесь в укрытиях. Не покидайте мест безопасности!",- говорится в сообщении председателя Харьковской ОГА.