В Киеве и Харькове объявлена тревога

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"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!",- говорится в сообщении КГГА.

Детали

Кроме того, Харьковчан предупреждают об угрозе артиллерийских обстрелов.

"Внимание, воздушная тревога! Есть угроза артиллерийских обстрелов жилых районов города Харьков. Оставайтесь в укрытиях. Не покидайте мест безопасности!",- говорится в сообщении председателя Харьковской ОГА.