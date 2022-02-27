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15 марта, 19:03 • 79228 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119828 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112527 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107084 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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15 марта, 11:23 • 92856 просмотра

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В Киеве и Харькове объявлена тревога

В Киеве и Харькове объявлена тревога

Киев • УНН

 • 296003 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В городах Киева и Харькова объявлена воздушная тревога. Жителей призывают немедленно проследовать в укрытие, передает УНН.

Цитата

"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!",- говорится в сообщении КГГА.

Детали

Кроме того, Харьковчан предупреждают об угрозе артиллерийских обстрелов.

"Внимание, воздушная тревога! Есть угроза артиллерийских обстрелов жилых районов города Харьков. Оставайтесь в укрытиях. Не покидайте мест безопасности!",- говорится в сообщении председателя Харьковской ОГА.

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