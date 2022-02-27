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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 20297 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Києві та Харкові оголошено тривогу

В Києві та Харкові оголошено тривогу

Київ • УНН

 • 296006 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У містах Києва та Харкова оголошено повітряну тривогу. Жителів закликають негайно прослідувати в укриття, передає УНН.

Цитата

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться в повідомленні КМДА.

Деталі

Окрім того, Харків'ян поперджають про загрозу артилерійських обстрілів.

"Увага, повітряна тривога! Є загроза артилерійських обстрілів житлових районів міста Харків. Залишайтеся в укриттях. Не покидайте місць убезпечення!", - йдеться в повідомленні голови Харківської ОДА.

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