В Києві та Харкові оголошено тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У містах Києва та Харкова оголошено повітряну тривогу. Жителів закликають негайно прослідувати в укриття, передає УНН.
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"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться в повідомленні КМДА.
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Окрім того, Харків'ян поперджають про загрозу артилерійських обстрілів.
"Увага, повітряна тривога! Є загроза артилерійських обстрілів житлових районів міста Харків. Залишайтеся в укриттях. Не покидайте місць убезпечення!", - йдеться в повідомленні голови Харківської ОДА.