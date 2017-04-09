В Киеве стартовал VII Всеукраинский фестиваль писанок

Так, открытие фестиваля было запланировано на субботу 8 апреля, однако было перенесено из-за плохие условия.

Посмотреть на писанки в первый день фестиваля пришли сотни киевлян и гостей города. Так, на Софийской площади организаторы представили 374 работы художников в направлении "авторская писанка-крашанка".

Кроме того, гости могут увидеть Всеукраинскую коллекцию традиционных писанок, представляющий региональные особенности страны. Коллекция располагается на Софийской площади под шатрами и насчитывает более 50 000 писанок, выполненных художниками и детьми со всей Украины.

Кроме того, в рамках проекта будут представлены частные коллекции писанок выдающихся художников. Также на Софийской площади можно будет посетить Музей с тематическими ледяными скульптурами и научиться расписывать писанки в зоне мастер-классов.

Фестиваль продлится на Софийской с 8 до 23 апреля.

Как сообщал УНН, тысячи писанок украсили центральную площадь Ужгорода.